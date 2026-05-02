Vom Privileg der Städte zur „Kultur für alle“

Kultur muss nicht „weit weg sein“

„Seit 1976 sorgen die Kulturzentren Burgenland dafür, dass die Menschen im Land das ganze Jahr über Kultur erleben können – leistbar, vielfältig und nah bei den Leuten. Genau so stellen wir uns auch heute noch einen modernen, bodenständigen Kulturauftrag vor“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Kultur könne offen für alle sein und vor der Haustür stattfinden, meint auch Kultur-Betriebe Burgenland-Geschäftsführerin Claudia Priber: „Sie muss nicht weit weg, teuer oder exklusiv sein.“