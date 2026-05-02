Vom Privileg der Städte zur „Kultur für alle“

Das Kulturzentrum in Güssing feiert in einer Woche sein Comeback. Es ist Teil eines 50 Jahre alten Kulturauftrags.
Zeitreise in die 1970er-Jahre: Kultur, Theater, Konzerte und Bühnen waren in der Zeit vorwiegend dem urbanen Raum vorbehalten – ein Privileg der Städte. Gerald Mader, unterstützt vom damaligen Landesrat und späteren Bundeskanzler Fred Sinowatz wollte das ändern. Die Idee: Kultur auch für den ländlichen Bereich, niederschwellig und direkt vor Ort. Am 22. Mai 1976 wurde das Kulturzentrum Mattersburg eröffnet.
Kulturauftrag gilt 50 Jahre später
Es war damals österreichweit das einzige seiner Art. In den darauffolgenden Monaten und Jahren kamen Güssing, Jennersdorf, Eisenstadt und Oberschützen hinzu. Keine elitären Tempel, sondern Orte, an denen Theater, Musik, Diskussionen und Vereinsleben unter einem Dach niederschwellig und leistbar Platz fanden.
Der damalige Kulturauftrag gilt aber auch noch 50 Jahre später. Eisenstadt und Mattersburg wurden bereits in der Vergangenheit erneuert. Am 9. Mai wird Güssing als „Frank Hoffmann-Kulturzentrum“ nach der Sanierung wieder eröffnen. Ein eigenes KUZ Neusiedl am See ist derzeit in Planung.
Kultur muss nicht „weit weg sein“
„Seit 1976 sorgen die Kulturzentren Burgenland dafür, dass die Menschen im Land das ganze Jahr über Kultur erleben können – leistbar, vielfältig und nah bei den Leuten. Genau so stellen wir uns auch heute noch einen modernen, bodenständigen Kulturauftrag vor“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Kultur könne offen für alle sein und vor der Haustür stattfinden, meint auch Kultur-Betriebe Burgenland-Geschäftsführerin Claudia Priber: „Sie muss nicht weit weg, teuer oder exklusiv sein.“
In Güssing erhalten die Gäste am 9. Mai jedenfalls erstmals Einblick in das neu gestaltete Kulturzentrum. Die feierliche Namensgebung findet dann im Herbst statt.
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