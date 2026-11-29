Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät

Mehrere Ersthelfer begannen gleich, den Jungen zu reanimieren. Kurz darauf traf der Rettungsdienst ein. Auch mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Trotz aller Bemühungen konnte der 14-Jährige nicht gerettet werden.