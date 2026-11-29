In Baden-Württemberg
Lag tot im Becken: Bub (14) starb in Erlebnisbad
In einem Erlebnisbad im deutschen Baden-Württemberg hat sich am Samstagabend ein tragischer Unfall ereignet. Ein erst 14 Jahre alter Bub ist in dem Bad ums Leben gekommen.
Gegen 19.45 Uhr fanden zwei Besucher den Jugendlichen am Samstag leblos in einem Zwischenbecken einer 96 Meter langen Wasserrutsche. Die beiden holten ihn aus dem Wasser, wie die „Bild“ berichtete.
Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät
Mehrere Ersthelfer begannen gleich, den Jungen zu reanimieren. Kurz darauf traf der Rettungsdienst ein. Auch mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Trotz aller Bemühungen konnte der 14-Jährige nicht gerettet werden.
Bub war mit Jugendgruppe in Schwimmbad
Der 14-Jährige war als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Erlebnisbad in Baden-Württemberg gewesen. Nach dem Unglück kümmerten sich Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung um die Gruppe sowie die Ersthelfer.
Warum der Junge starb, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sich zur Zeit des Badeunfalls im Bereich der Rutsche befunden haben.
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