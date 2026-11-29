Für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, „die Lärm erzeugen“, stimmten laut dem Bundesamt für Statistik knapp 60 Prozent der Schweizer. Ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für lautes Feuerwerk soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Wie laut genau die Feuerwerke dann sein dürfen, ist noch nicht klar. Es werden allerdings nicht nur klassische Böller betroffen sein, sondern auch zum Beispiel Feuerwerksbatterien, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren.