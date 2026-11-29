Die Schweizer haben entschieden: Künftig sind in unserem Nachbarland Böller und Silvesterraketen verboten. Die Regierung und das Parlament sind gegen das Verbot. Sie argumentieren, dass die Feuerwerke zu Silvester zur Tradition gehören.
Per Volksabstimmung haben die Schweizer mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem mit Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren argumentiert. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.
Für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, „die Lärm erzeugen“, stimmten laut dem Bundesamt für Statistik knapp 60 Prozent der Schweizer. Ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für lautes Feuerwerk soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Wie laut genau die Feuerwerke dann sein dürfen, ist noch nicht klar. Es werden allerdings nicht nur klassische Böller betroffen sein, sondern auch zum Beispiel Feuerwerksbatterien, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren.
Das Verbot gilt für alle Privatpersonen. Öffentliche Feuerwerke bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt. Die Regierung und das Parlament hatten den Vorstoß abgelehnt. Feuerwerk gehöre für viele Menschen zur Tradition und sei Ausdruck von Freude, hieß es etwa. Die Belastung gebe es zudem nur an wenigen Tagen im Jahr. Auch erhebliche Umsatzeinbußen bei der Feuerwerkbranche wurden als Argument angeführt.
Verbot in Österreich gefordert
Das Schweizer Ergebnis wurde von Tierschutzorganisationen wie „Vier Pfoten“ oder dem Österreichischen Tierschutzverein begrüßt. Die NGOs forderten am Sonntag ähnliche Verbote in Österreich. Solche Verbote gibt es unter anderem schon in Irland. Auch die Niederlande haben dieses Jahr ein Verbot beschlossen.
Lockerung bei Waffenexporten
Die Schweizer haben am Sonntag noch über weitere Themen abgestimmt. Die bisher strikten Exportregeln für Schweizer Rüstungsgüter werden gelockert. Dafür sprachen sich bei der Volksabstimmung 54,3 Prozent der Wähler aus. Die Regierung sorgte sich um das Überleben der Rüstungsindustrie, weil befreundete Länder wie Deutschland sich wegen der Restriktionen schon abwendeten.
Die Schweiz hatte viele Partnerländer zu Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine 2022 vor den Kopf gestoßen. Sie untersagte etwa Deutschland, in der Schweiz gekaufte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weiterzugeben. Sie pochte auf ihre Neutralität. Danach dürfen Rüstungsgüter aus der Schweiz nicht an kriegsführende Parteien weitergereicht werden, unabhängig davon, ob sie angreifen oder sich verteidigen.
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