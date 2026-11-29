Ein folgenschwerer Unfall passierte Sonntagfrüh auf der Seeberg Bundesstraße. Eine 28-jährige Lenkerin sowie die mitfahrenden Kinder wurden dabei teils schwer verletzt.
Ein Sonntagsausflug mit verheerenden Folgen: Gegen 7:35 Uhr ereignete sich auf der Seeberg Bundesstraße (B82) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Frau lenkte ihren Pkw von Bad Eisenkappel kommend in Richtung Miklauzhof, als sie plötzlich eine Leitschiene auf der rechten Fahrbahnseite touchierte. Daraufhin verriss die Frau das Lenkrad nach links, wodurch das Fahrzeug auf das linke Fahrbahnbankett geriet und gegen eine Mauer prallte.
Beim Aufprall wurden zahlreiche Airbags ausgelöst. Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.
Mitfahrende Kinder ebenfalls verletzt
Am Rücksitz des Fahrzeugs befanden sich mehrere Kinder – auch sie wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ebenfalls ins Klinikum Klagenfurt (ELKI). Am Pkw selbst entstand erheblicher Sachschaden. Die Gründe dafür, warum das Fahrzeug die Leitschiene touchierte sind aktuell noch ungeklärt.
Im Zuge der Bergungsarbeiten blieb die Seeberg Bundesstraße bis 9.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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