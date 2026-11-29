Ein Sonntagsausflug mit verheerenden Folgen: Gegen 7:35 Uhr ereignete sich auf der Seeberg Bundesstraße (B82) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Frau lenkte ihren Pkw von Bad Eisenkappel kommend in Richtung Miklauzhof, als sie plötzlich eine Leitschiene auf der rechten Fahrbahnseite touchierte. Daraufhin verriss die Frau das Lenkrad nach links, wodurch das Fahrzeug auf das linke Fahrbahnbankett geriet und gegen eine Mauer prallte.