Falsche Jobversprechen
Ukraine: Filipinos zu russischem Militär gelockt?
Ein Job als Bauarbeiter oder Reinigungskraft im Ausland – damit sollen Filipinos dazu gebracht worden sein, für das russische Militär gegen die Ukraine zu kämpfen. Manila leitet Verfahren gegen fünf Rekrutierungsfirmen ein und sendet eine Warnung an ihre Staatsbürger.
Die philippinische Regierung sucht nach etwa 30 ihrer Staatsbürger. „Wir haben ihren Aufenthaltsort ermittelt, aber wegen der sensiblen Natur unserer Unterstützungsmaßnahmen werden wir weder die genauen Umstände noch das betroffene Land offenlegen“, erklärte eine Sprecherin von Präsident Ferdinand Marcos zu den gesuchten Personen.
Claire Castro erklärte am Sonntag weiter, das Justizministerium habe Verfahren gegen fünf Einrichtungen eingeleitet, die Filipinos „für mutmaßliche militärische Aktivitäten im Ausland“ rekrutiert haben sollen.
Senator brachte Stein ins Rollen
Den Stein ins Rollen gebracht hatte der philippinische Senator Raffy Tulfo, indem er die Regierung nach eigenen Angaben auf ein im Internet kursierendes Video aufmerksam machte. In dem Video erklären mehrere in Militäruniformen gekleidete Filipinos in Tagalog, sie seien in Russland in ein Training für einen „Kriegseinsatz“ gezwungen worden. Im Weiteren bitten sie Marcos, sie nach Hause zu holen. Seine Landsleute seien mit Angeboten als Bauarbeiter oder Reinigungskräfte geködert worden, erklärte Tulfo. Stattdessen „trainieren sie seit einem Monat für den Krieg“.
„Setzen Sie Ihr Leben nicht aufs Spiel!“
Der Einwanderungsbehörde zufolge wurden 86 Staatsbürger im vergangenen Jahr an der Ausreise gehindert, damit diese nicht Opfer von Menschenhändlern wurden. „Setzen Sie Ihr Leben nicht aufs Spiel. Kein Jobangebot ist es wert, in ein Konfliktgebiet geschickt zu werden“, erklärte der Leiter der Einwanderungsbehörde, Joel Viado.
In der Vergangenheit hatte die Regierung in Manila wiederholt erklärt, Berichte zu überprüfen, wonach für Russland kämpfende Filipinos im Krieg in der Ukraine getötet worden seien. Bisher haben die Behörden das aber nicht bestätigt.
Russisches Militär weitet Rekrutierungsversuche aus
Je länger der Ukraine-Krieg andauert, desto stärker weitet die russische Regierung ihre Rekrutierungsversuche im Ausland aus. Berichte gibt es laut einer Mitteilung von Amnesty International vom September etwa aus Brasilien, Kolumbien, Somalia, Südafrika und Sri Lanka. In vielen Fällen seien Menschen etwa als Fahrer, Köche oder Sicherheitskräfte angeworben worden, sind dann aber im russischen Militär gelandet. Anfang November wurden solche Fälle auch aus Indonesien bekannt.
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