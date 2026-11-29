Senator brachte Stein ins Rollen

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der philippinische Senator Raffy Tulfo, indem er die Regierung nach eigenen Angaben auf ein im Internet kursierendes Video aufmerksam machte. In dem Video erklären mehrere in Militäruniformen gekleidete Filipinos in Tagalog, sie seien in Russland in ein Training für einen „Kriegseinsatz“ gezwungen worden. Im Weiteren bitten sie Marcos, sie nach Hause zu holen. Seine Landsleute seien mit Angeboten als Bauarbeiter oder Reinigungskräfte geködert worden, erklärte Tulfo. Stattdessen „trainieren sie seit einem Monat für den Krieg“.