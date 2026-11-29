Enorm lange Tradition, besondere Masken, ungewöhnliche Figur mit Zylinder: Krampusse laufen in Suetschach am 5. Dezember und lassen das Brauchtum weiterleben.
Bei Tageslicht und in Gesellschaft der fröhlichen Burschen der Krampusgruppe Suetschach, der ältesten Krampusgruppe Österreichs, wirken die Masken nicht angsteinflößend, doch in dunkler Nacht entfalten sie ihre Wirkung!
Die Masken stellen die Suetschacher aus Holzspänen, Leim und Farbe selbst her. „In der Zwischenkriegszeit hat man statt der Holzspäne Karton verwendet“, weiß Elias Branz von der Rosentaler Gruppe. „Aus 1889 stammen die ersten Aufzeichnungen über unser Krampuslaufen. Da haben sich die Krampusse im Predigtbuch eingetragen.“
Am 5. Dezember um 19 Uhr laufen die Suetschacher wieder. „Zuerst beten wir mit dem Nikolaus, werden mit Weihwasser besprengt, gehen ohne Masken und ohne Glockenlärm los. Zeitgleich setzen wir die Masken auf und laufen auf den Dorfplatz“, erklären die Krampusse in Zivil.
Nicht fehlen darf der Einspieler. „Er ist der Aufpasser und klopft den Krampussen mit dem Stock auf die Hörner. Familie Einspieler war seit jeher eine noble Bauernfamilie, daher gibt es diese Figur“, erklärt Branz.
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