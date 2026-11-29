Die Masken stellen die Suetschacher aus Holzspänen, Leim und Farbe selbst her. „In der Zwischenkriegszeit hat man statt der Holzspäne Karton verwendet“, weiß Elias Branz von der Rosentaler Gruppe. „Aus 1889 stammen die ersten Aufzeichnungen über unser Krampuslaufen. Da haben sich die Krampusse im Predigtbuch eingetragen.“