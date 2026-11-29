In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ thematisieren die Ernährungswissenschaftlerinnen Ina Bergheim und Petra Rust von der Universität Wien den für unsere Gesundheit problematischen Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Bergheim: „Dazu zählen alle Lebensmittel, die Zusatzstoffe enthalten. Fett und Zucker gehören dazu, aber etwa auch Vollkornbrot. Generell ist bei der Wahl gesunder Lebensmittel jedenfalls viel Obst und Gemüse zu bevorzugen.“ Rust: „Die Realität sieht aber ganz anders aus: Laut unserer Studie isst jede zweite Frau und jeder dritte Mann in Österreich nur einmal täglich Obst und Gemüse. Unsere klare Empfehlung lautet aber, das fünfmal (!) am Tag zu tun.“

Kohlenhydrate, Obst und Gemüse müssen aber auch richtig eingenommen werden. Rust: „Unsere Essgewohnheiten sind relevant für das Sterberisiko.“ Gewisse Gemüsesorten wie etwa Paprika roh zu essen wird von den Ernährungswissenschaftlerinnen durchaus empfohlen. Rust: „Da vor allem der grüne Paprika. Denn die gelben und roten Paprikas haben einigen Zuckergehalt und schmecken dadurch süßer.“ Auch beim Obstkonsum gibt es schlechte Gewohnheiten. Da wäre beispielsweise das Zusammenmischen und Pürieren mehrerer Obstsorten. Das sei im Sinne gesunder Ernährung nicht ideal. Bergheim: „Einen Smoothie zu trinken ist zwar besser, als gar kein Obst und Gemüse zu essen. Er ist aber nicht zum Durstlöschen da, sondern eine Mahlzeit.“ Gesundheitsfördernd sei bei manchen Obstsorten hingegen das Mitessen der Schale. Bergheim: „Einen Apfel mit Schale zu essen ist gesünder als den Apfel als Apfelsaft zu trinken.“