Prinz Harry hat heimlich seinen Papa besucht: König Charles III. lud seinen Sohn auf das Anwesen in Schottland ein. Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet waren allerdings nicht dabei beim ersten Vater-Sohn-Treffen seit Harrys Rückkehr aus Kalifornien.
„Es besteht der Wunsch, gute Beziehungen aufrechtzuerhalten“, plaudert ein Royal-Kenner aus dem Nähkästchen. Vielleicht deshalb verbrachten Charles und Harry gemeinsam Zeit auf dem Anwesen Balmoral in Schottland, wie die Zeitung „The Sun“ berichtet.
Bei dem royalen Wiedersehen, das schon im Oktober gewesen sein soll, waren allerdings weder Harrys Frau Herzogin Meghan noch ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) dabei. Auch Königin Camilla fehlte bei Harrys Besuch, sie war zu dem Zeitpunkt bei einem Pferderennen in Ascot.
Was Vater und Sohn in Schottland besprochen haben, ist nicht bekannt. Die Sprecher von Harry und Charles wollten auch nichts dazu verraten. Fakt ist aber, dass der Buckingham-Palace das Treffen bisher geheim gehalten hat. Im Sommer hatten sich Meghan, Archie und Lilibet mit Camilla getroffen, dieses Treffen war offiziell angekündigt worden.
Weihnachten wird Harry aber wohl trotzdem nicht seinem Papa verbringen. Der 42-Jährige hat schon verraten, gemeinsam mit Meghan und seiner Schwiegermutter Gumbo (Anm. ein kreolischer Eintopf) oder Truthahn essen zu wollen.
Keine Annäherung dürfte es aber zwischen den Brüdern Harry und William geben. Harry signalisierte sehr deutlich, dass er sich mit seinem älteren Bruder versöhnen will. „Bei all dem, was sonst noch in der Welt los ist, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen“, sagte er der Zeitschrift „GQ“.
William will die Funkstille zwischen den Brüdern aber nicht beenden, verriet ein Vertrauter der Zeitung „Daily Mirror“. Der Thronfolger sei immer noch zutiefst verletzt von zahlreichen Dingen, die Harry öffentlich über das britische Königshaus gesagt habe.
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