War es ein Dumme-Jungen-Streich oder doch Sabotage? Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag im Umspannwerk Kleinmünchen in Linz eine technische Störung verursacht. Wie die Linz AG mitteilte, waren immerhin 20.000 Haushalte kurzzeitig ohne Strom.
Die Polizei geht davon aus, dass der Defekt „durch einen vorläufig Unbekannten vorsätzlich verursacht“ worden sei, heißt es in einer Aussendung der Linz AG. Welcher Art die Beschädigung war, wurde nicht bekannt gegeben - aus ermittlungstaktischen Gründen.
Ausfall zur Schlafenszeit
Für die meisten Kunden sei die Störung kurz danach wieder behoben gewesen, so die Linz Netz. Die Störung im Hochspannungsnetz sei um 3.34 Uhr aufgetreten, um 4.24 Uhr sei die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt gewesen.
Der entstandene Schaden habe derzeit keine Auswirkungen auf die Stromversorgung, wurde versichert, an der Reparatur wird bereits gearbeitet. Die Ermittlungen laufen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.