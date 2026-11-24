Der Wiener Autor Elias Hirschl ist am Montag im Berio-Saal des Wiener Konzerthauses für seinen im Zsolnay Verlag erschienenen Roman „Schleifen“ mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet worden. „Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte“, hieß es in der Begründung der Jury.