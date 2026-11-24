Literatur, Sprache und Mathematik als packendes Lesevergnügen: Der Wiener Autor Elias Hirschl gewinnt mit seinem Roman „Schleifen“ den Österreichischen Buchpreis 2026. Der Debütpreis geht an die Steyrer Autorin Marlen Mairhofer für ihren Roman „Alice“.
Der Wiener Autor Elias Hirschl ist am Montag im Berio-Saal des Wiener Konzerthauses für seinen im Zsolnay Verlag erschienenen Roman „Schleifen“ mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet worden. „Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte“, hieß es in der Begründung der Jury.
Der Debütpreis ging an Marlen Mairhofer – sie stammt aus Steyr und lebt in Salzburg – für ihr Buch „Alice“ (Verlag Jung und Jung), wir haben über die Nominierung berichtet. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro.
Lebenswelt eines Mädchens
Über „Alice“ hieß es seitens der Jury u.a.: „Marlen Mairhofer nimmt Lewis Carrolls berühmte Figur zum Ausgangspunkt und holt sie in die Lebenswelt eines Mädchens von heute. Dabei stellt sie Dinge und Sachverhalte auf den Kopf und verändert den Blick darauf.“
Aus der erneuten Lektüre von „Alice im Wunderland“ sei bei ihr der Impuls zu einer eigenständigen literarischen Auseinandersetzung mit dem Stoff entstanden, erzählte die Autorin im Anschluss an die Preisverleihung. „Manchmal parodiert sich das möglichst präzise Nacherzählen dessen, was ist, selber“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.