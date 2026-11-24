Bereits im August 2026 geriet ein 51-jähriger E-Scooter-Lenker im Stadtgebiet von Linz nach einem vermeintlichen Einbruch in eine Apotheke in polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, war, dass es sich bei dem 51-Jährigen um einen Suchtgifthändler handelte, welcher neben einem beachtlichen Bargeldbetrag auch diverse Suchtgift-Produkte mitführte. Anstatt sich der Kontrolle zu stellen, ergriff der gebürtige Welser sofort die Flucht, entledigte sich seines E-Scooters sowie seiner Utensilien und spazierte, in der Hoffnung, nun nicht mehr erkannt zu werden, seelenruhig an den Polizisten vorbei, wurde jedoch von den fahndenden Beamten wiedererkannt und zu einer Personskontrolle angehalten.



Auf freiem Fuß entlassen

Nachdem im Nahbereich auch jene Gegenstände - nämlich verschiedene Drogen – aufgefunden worden waren, denen er sich entledigt hatte, stellte der 51-Jährige in einer ersten Befragung den Verdacht des Suchtgifthandels in Abrede und wurde auf freiem Fuß belassen.



Im Chat unterlief dem Duo ein schwerer Fehler

Bei einer Auswertung seines Mobiltelefons konnte ein Chat mit seinem „Geschäftspartner“ festgestellt werden. Die beiden waren zwar bemüht, im Chatverlauf über ihre Identitäten nichts Preis zu geben, jedoch unterlief dem Chatpartner des 51-Jährigen ein folgenschwerer Fehler, wodurch die Beamten auf den 50-jährigen Komplizen, der seit 2018 eine Haftstrafe verbüßt, sofort schließen konnten.



In Traun festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen zum Verdacht des Suchtgifthandels wurde durch die Staatsanwaltschaft Linz betreffend des 51-Jährigen eine Festnahmeanordnung erlassen. Dieser konnte schließlich wenig später in Traun festgenommen werden. Der 50-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, aufgrund von Perspektivlosigkeit in den letzten Monaten Suchtgiftlieferungen für den 51-Jährigen organisiert und auch Suchtgifthandel betrieben zu haben.



Umfassendes Geständnis

Aufgrund der eindeutigen Beweislage gab auch der 51-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Insgesamt dürfte das Duo Suchtgift in sechsstelliger Euro-Höhe verkauft haben.