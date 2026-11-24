Mit leicht veränderten Emailadressen

Gelingt diese Täuschung und kommt das Geschäft zustande, beauftragt die Tätergruppe ein legales Subunternehmen mit dem Transport. Auch hier nutzen die Täter wieder leicht veränderte E-Mail-Adressen eines realen Speditionsunternehmens. Der ahnungslose Subunternehmer holt die Ware beim Opfer ab und liefert sie an einen von den Tätern bestimmten Ort.



Variante 2: Betrug über Frachtbörsen

Dabei suchen Speditionen und Logistiker auf Frachtbörsen nach Subunternehmen, um eigene Kapazitätsengpässe auszugleichen. Auf diesen Plattformen registrieren sich jedoch auch Betrüger als vermeintlich legale Transportunternehmen – ebenfalls unter Verwendung leicht abgewandelter E-Mail-Adressen seriöser Firmen. Erteilt eine Spedition einem solchen Scheinunternehmen den Auftrag, wird die Ware zwar am Lagerort abgeholt, aber nie zum eigentlichen Bestimmungsort geliefert.



Das rät die Polizei

Die Polizei rät allen Betrieben – insbesondere im Speditions- und Frachtgewerbe -, die E-Mail-Adressen von Kunden und Transportpartnern genauestens auf Abweichungen zu prüfen. Oft werden nur kleinste Details verändert, etwa „i“ statt eines kleinen „l“ oder einzelne statt doppelter Buchstaben im Firmennamen: „Vergleichen Sie die Absenderadresse immer mit den offiziellen Kontaktdaten auf der Website des jeweiligen Unternehmens. Kontaktieren Sie die Firma im Zweifelsfall telefonisch. Verwenden Sie dafür jedoch niemals die Rufnummer aus der E-Mail-Signatur – diese wird von den Tätern bewusst eingesetzt, um die Täuschung aufrechtzuerhalten.“