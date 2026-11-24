In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich in Oberösterreich die Anzeigen von Unternehmen und Frächtern, die Opfer von „Frachtbetrug“ wurden. Da die Täter durch diese Betrugsmasche ganze Lkw-Ladungen verschiedenster Waren erbeuten, sind die entstandenen Schadenssummen sehr hoch.
In den letzten Wochen und Monaten häuften sich in Oberösterreich die Anzeigen von Unternehmen und Frächtern, die Opfer von sogenanntem „Frachtbetrug“ wurden. Da die unbekannten Tätergruppen durch diese Betrugsmasche ganze LKW-Ladungen verschiedenster Waren erbeuten, sind die entstandenen Schadenssummen sehr hoch.
Es gibt zwei Varianten
Derzeit sind zwei Vorgehensweisen zu unterscheiden. Erstens Betrug durch vorgetäuschte Kaufinteressenten. Handels- und Produktionsbetriebe werden per E-Mail von vermeintlichen Kaufinteressenten kontaktiert. Dabei handelt es sich um Betrüger, die E-Mail-Adressen bestehender, seriöser Unternehmen geringfügig abändern, um über die tatsächliche Herkunft der Nachricht zu täuschen.
Mit leicht veränderten Emailadressen
Gelingt diese Täuschung und kommt das Geschäft zustande, beauftragt die Tätergruppe ein legales Subunternehmen mit dem Transport. Auch hier nutzen die Täter wieder leicht veränderte E-Mail-Adressen eines realen Speditionsunternehmens. Der ahnungslose Subunternehmer holt die Ware beim Opfer ab und liefert sie an einen von den Tätern bestimmten Ort.
Variante 2: Betrug über Frachtbörsen
Dabei suchen Speditionen und Logistiker auf Frachtbörsen nach Subunternehmen, um eigene Kapazitätsengpässe auszugleichen. Auf diesen Plattformen registrieren sich jedoch auch Betrüger als vermeintlich legale Transportunternehmen – ebenfalls unter Verwendung leicht abgewandelter E-Mail-Adressen seriöser Firmen. Erteilt eine Spedition einem solchen Scheinunternehmen den Auftrag, wird die Ware zwar am Lagerort abgeholt, aber nie zum eigentlichen Bestimmungsort geliefert.
Das rät die Polizei
Die Polizei rät allen Betrieben – insbesondere im Speditions- und Frachtgewerbe -, die E-Mail-Adressen von Kunden und Transportpartnern genauestens auf Abweichungen zu prüfen. Oft werden nur kleinste Details verändert, etwa „i“ statt eines kleinen „l“ oder einzelne statt doppelter Buchstaben im Firmennamen: „Vergleichen Sie die Absenderadresse immer mit den offiziellen Kontaktdaten auf der Website des jeweiligen Unternehmens. Kontaktieren Sie die Firma im Zweifelsfall telefonisch. Verwenden Sie dafür jedoch niemals die Rufnummer aus der E-Mail-Signatur – diese wird von den Tätern bewusst eingesetzt, um die Täuschung aufrechtzuerhalten.“
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