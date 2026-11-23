Große Gefühle, bewegende Musik und eine Geschichte, die seit mehr als 50 Jahren Menschen auf der ganzen Welt berührt: Das Musikfestival Steyr stellt im Sommer 2027 „Jesus Christ Superstar“ auf die Bühne im Schlossgraben von Schloss Lamberg.
Es ist eines der größten Musicals der Welt: „Jesus Christ Superstar“, die legendäre Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, beleuchtet mit mitreißender Musik, großen Emotionen und einer modernen Erzählweise die letzten sieben Tage im Leben Jesu von Nazareth.
Vom 22. Juli bis 7. August 2027 bringt das Musikfestival Steyr diesen Weltklassiker in einer spektakulären Neuinszenierung in den Schlossgraben von Schloss Lamberg. Vor der eindrucksvollen Kulisse erwartet das Publikum ein ebenso bewegendes wie opulentes Open-Air-Erlebnis, das die „Krone“ präsentiert, voller Emotionen, Energie und großer Bilder.
„Musikalisch verlangt das Werk Stimmen, die zwischen Rockkonzert und Musiktheater keine Kompromisse kennen. Genau diese Verbindung wollen wir auf die Bühne bringen“, so Karl-Michael Ebner, Intendant des Musikfestivals Steyr.
Große Songs für alle Generationen
Unvergessliche Songs wie „I Don’t Know How to Love Him“, „Gethsemane“ und „Superstar“ versprechen Gänsehautmomente und musikalische Leidenschaft. Ebner betont: „Wir werden alles daransetzen, dieses unvergleichliche Stück Bühnengeschichte in der bewährten Musikfestival-Steyr-Qualität zu produzieren, samt dem bereits legendären Rahmenprogramm mit dem Lesesinn, dem Festivalpark, dem Festivalbrunch und der Silent Disco.“
Frühbucherbonus unter dem Christbaum
Auch als Weihnachtsgeschenk sorgt das Musical schon jetzt für Vorfreude: Der Ticketvorverkauf für das Musikfestival Steyr startet am 1. Dezember 2026. Bis 24. Dezember winkt eine Frühbucherermäßigung von 15 Prozent auf alle Ticketkategorien außer den Lounge-Plätzen.
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