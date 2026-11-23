Große Songs für alle Generationen

Unvergessliche Songs wie „I Don’t Know How to Love Him“, „Gethsemane“ und „Superstar“ versprechen Gänsehautmomente und musikalische Leidenschaft. Ebner betont: „Wir werden alles daransetzen, dieses unvergleichliche Stück Bühnengeschichte in der bewährten Musikfestival-Steyr-Qualität zu produzieren, samt dem bereits legendären Rahmenprogramm mit dem Lesesinn, dem Festivalpark, dem Festivalbrunch und der Silent Disco.“