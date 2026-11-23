Noch ermittelt die Polizei, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte. Am Montag waren jedenfalls zwei Personen von einem Balkon in einem Haus in Arnreit gefallen. Beiden wurden schwer verletzt. Ein Mann wurde ins UKH geflogen, eine andere Person kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus nach Rohrbach. Näheres ist noch nicht bekannt.