Schwere Unfall am Montag in Arneit (OÖ) im Mühlviertel. Laut ersten Informationen sind zwei Personen von einem Balkon gefallen. Beide wurden bei dem Sturz schwer verletzt. Ein Mann wurde per Rettungshelikopter in Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.
Noch ermittelt die Polizei, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte. Am Montag waren jedenfalls zwei Personen von einem Balkon in einem Haus in Arnreit gefallen. Beiden wurden schwer verletzt. Ein Mann wurde ins UKH geflogen, eine andere Person kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus nach Rohrbach. Näheres ist noch nicht bekannt.
Zwei Tote in Linz
2023 war es in Linz zu einem tödlichen Balkonsturz gekommen. Damals waren zwei Hotelgäste durch ein Geländer vom Balkon gut sieben Meter abgestürzt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
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