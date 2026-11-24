Er hat ein Imageproblem: keiner mag ihn mehr und am besten wäre es, er würde sich gleich in Luft auflösen: Die Rede ist vom altgedienten Krampus, der heutzutage keinen leichten Stand mehr hat. Doch der Kinderschreck im Ausgedinge bekommt nun von der erfolgreichen Vorchdorfer Kinderbuchautorin Michaela Holzinger (48) Unterstützung.
Michaela Holzinger hat mehr als 30 Bücher verfasst und zahlreiche Preise wie den DXI-Preis 2010, den LESERstimmenpreis 2013 sowie eine Nominierung zum Children Book Hayfestival Aarhus 2017 in Dänemark bekommen.
„Der Krampus ist ein recht schöner Brauch, wenn man das Wilde und Gewalttätige wegtut. Auch ein bisserl, indem man dieser Schreckgestalt entgegen wirkt. Herr Breitschopf vom gleichnamigen Verlag hat sich vor ein paar Jahren bei mir gemeldet, ob ich ihm ein Krampusbuch schreiben mag, und da ich immer schon so etwas machen wollt, das war eine schöne Fügung“, so Holzinger.
„Die Kinder haben keine Angst mehr“
Das erste Buch war 2019 erschienen, das zweite ein Jahr später. „Es gab zuvor kein Krampusbuch, dass dieser Schreckgestalt den Wind aus den Segeln nimmt. Das hat super funktioniert. Bei den Lesungen habe ich oft mitbekommen wie die Kinder darüber reden und nicht mehr so viel Angst haben.“ Die einfachen, für Lesenanfänger geeigneten Texte im Comicstil fördern das Mitdenken. Das neue Buch „Komm mit hinaus zum Krampus Graus“ erscheint diesen Monat. Diesmal trifft Krampus Graus nicht nur den Nikolaus, auch das Christkind muss über ihn lächeln – ein Adventtipp.
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