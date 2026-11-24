„Die Kinder haben keine Angst mehr“

Das erste Buch war 2019 erschienen, das zweite ein Jahr später. „Es gab zuvor kein Krampusbuch, dass dieser Schreckgestalt den Wind aus den Segeln nimmt. Das hat super funktioniert. Bei den Lesungen habe ich oft mitbekommen wie die Kinder darüber reden und nicht mehr so viel Angst haben.“ Die einfachen, für Lesenanfänger geeigneten Texte im Comicstil fördern das Mitdenken. Das neue Buch „Komm mit hinaus zum Krampus Graus“ erscheint diesen Monat. Diesmal trifft Krampus Graus nicht nur den Nikolaus, auch das Christkind muss über ihn lächeln – ein Adventtipp.