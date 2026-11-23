Von 2029 bis 2033 fließen 82,4 Millionen Euro in die Modernisierung des Braunauer Krankenhauses. Dabei werden unter anderem das Therapiezentrum, Betriebsküche und Ambulanzen neu gebaut. Der Haupteingang wird abgesenkt und damit völlig barrierefrei gemacht.
Nur zwei Jahre nach Abschluss der Arbeiten am „Bauteil 10“ wurde das nächste große Investitionspaket am Braunauer Krankenhaus geschnürt. Mit Kosten von 82,4 Millionen Euro ist das Projekt „Franzikus“ das teuerste aller Zeiten. Es entstehen ein neues Therapiezentrum, eine neue Betriebsküche, neue Räumlichkeiten für Ambulanzen, für die Pflegeschule FraCampus und für die Kinderbetreuung sowie eine Fortbildungs- und Veranstaltungszone. Dazu werden 83 Dienstzimmer errichtet. Der Baustart ist mit Frühjahr 2029, die Fertigstellung 2033 geplant.
Die Bauetappe ,Franziskus’ ist ein echter Meilenstein in der Geschichte unseres Krankenhauses.
Erwin Windischbauer, Klinikum-Geschäftsführer
Bereits im kommenden Jahr werden die Objektplanungs- und Fachplanungsleistungen ausgeschrieben. „Die Bauetappe ,Franziskus’ ist ein echter Meilenstein in der Geschichte unseres Krankenhauses. Mit diesem Ausbau bekennt sich das Land klar zum Standort Braunau und zu einer bestmöglichen regionalen Versorgung der Patienten in Wohnortnähe“, meint Geschäftsführer Erwin Windischbauer.
Land trägt 90% der Kosten
Den größten Finanzierungsbrocken stemmt das Land, das 90 Prozent der Kosten übernimmt. Den Rest steuern die Franziskanerinnen von Vöcklabruck bei. LH Thomas Stelzer (ÖVP) hielt bei der Präsentation der Pläne fest: „Wir setzen ein klares Bekenntnis zum Krankenhaus Braunau und stärken einen wichtigen Gesundheitsstandort im Innviertel.“
Ausbau der Kinderbetreuung
Neben den neuen Dienstzimmern ist auch ein neues Kinderbetreuungsangebot geplant. Derzeit müssen die Kinder der Mitarbeiter außerhalb des Spitals in einem gemieteten Gebäude betreut werden. Das wird sich nach dem Umbau ändern. Dazu ist eine Verdoppelung des Angebots auf 40 Plätze vorgesehen. Auch Rollstuhlfahrern und gehbeeinträchtigten Menschen wird der Zugang zum Spital erleichtert. Der Haupteingang wird abgesenkt. „Die Menschen in der Region brauchen diesen Standort, und die Mitarbeiter brauchen gute Rahmenbedingungen, um ihre wichtige Arbeit leisten zu können“, erklärt LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP).
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