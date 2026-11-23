Ausbau der Kinderbetreuung

Neben den neuen Dienstzimmern ist auch ein neues Kinderbetreuungsangebot geplant. Derzeit müssen die Kinder der Mitarbeiter außerhalb des Spitals in einem gemieteten Gebäude betreut werden. Das wird sich nach dem Umbau ändern. Dazu ist eine Verdoppelung des Angebots auf 40 Plätze vorgesehen. Auch Rollstuhlfahrern und gehbeeinträchtigten Menschen wird der Zugang zum Spital erleichtert. Der Haupteingang wird abgesenkt. „Die Menschen in der Region brauchen diesen Standort, und die Mitarbeiter brauchen gute Rahmenbedingungen, um ihre wichtige Arbeit leisten zu können“, erklärt LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP).