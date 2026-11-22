Schon im Vorjahr zog die Wien im Dezember die Touristenmassen an und stellt dabei sogar einen neuen Rekord auf. Heuer erwartet man sich einen ähnlichen großen Andrang oder sogar mehr...
Kaum ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Kärntner Straße eingeschaltet, steigen auch die Buchungszahlen in den Hotels und Appartements der Stadt. Der Dezember ist der tourismusstärkste Monat Wiens.
Ersichtlich wird das stets in den Straßen des ersten Bezirks und auf den Christkindlmärkten, wo sich die Menschen dicht an dicht drängen und ein Durchkommen kaum noch möglich ist.
Vielen Anrainern sind die Szenarien noch aus den Vorjahren geläufig. Auch für heuer dürfte der Andrang ähnlich groß sein – auch, wenn die Kärntner Straße dieses Jahr ohne dem roten XXL-Mascherl, bekanntlich ein Touristenmagnet, auskommen muss (wir berichteten).
Wien Tourismus geht heuer auf „Krone“-Anfrage von einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von 90 Prozent aus. Im Dezember 2025 verzeichnete die Stadt 2,2 Millionen Nächtigungen und war damit der einzige Monat im Jahr, der die 2-Millionen-Marke knackte.
Kassenschlager Christkindlmärkte
Vor allem die Wiener Christkindlmärkte haben Wien in neue touristische Sphären katapultiert. Sie erfreuen sich Jahr für Jahr besonderer Beliebtheit. Die Wirtschaftskammer Wien erwartet für die insgesamt 15 Christkindlmärkte heuer 7,3 Millionen Besuche.
4,4 Millionen davon entfallen auf Wiener. Letztere werden laut einer Erhebung der KMU Forschung Austria rund 29 Euro pro Marktbesuch ausgeben. Hochgerechnet auf die erwarteten Besuche in dieser Saison dürften die Märkte rund 230 Millionen Euro Umsatz machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.