Mit nur 31 Jahren musste KOS-Legende Andreas Smrtnik seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Als Co-Trainer steht er den Klagenfurtern aber weiter zur Seite. In der 2. Liga kassierte man im Derby gegen die Wörthersee Piraten eine 68:98-Klatsche. Die Piraten haben so seit fünf Jahren die Vorherrschaft in Klagenfurt.
Mit 13 Jahren streifte Andreas Smrtnik erstmals das KOS-Trikot über, mit 16 debütierte der Forward in der 2. Liga. Was Francesco Totti im Fußball für AS Roma war, ist Smrtnik im Kleinformat für den Basketball-Klub aus Klagenfurt: ein sogenannter „One Club Man“.
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