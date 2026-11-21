Mit nur 31 Jahren musste KOS-Legende Andreas Smrtnik seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Als Co-Trainer steht er den Klagenfurtern aber weiter zur Seite. In der 2. Liga kassierte man im Derby gegen die Wörthersee Piraten eine 68:98-Klatsche. Die Piraten haben so seit fünf Jahren die Vorherrschaft in Klagenfurt.