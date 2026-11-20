Die Linzer Software-Firma Fabasoft wurde am Freitag als neuer Hauptsponsor der Salzburger Festspiele präsentiert. Für die Festspiele bedeutet das einen weiteren Geldsegen. In den vergangenen zwei Wochen wurden bereits die Verlängerungen mit den Sponsoren der Würth-Gruppe und der Kühne Stiftung publik gemacht.
Fabasoft entwickelt Software für unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse, wie zum Beispiel digitale Akten. „Wir sind ehrfürchtig und unendlich dankbar, dass wir in den Kreis der Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele aufgeonmmen werden“, war Fabasoft-Chef Helmut Fallmann euphorisch bei der Verkündung der Partnerschaft am Freitagvormittag.
Rabl-Sohn fädelte Deal ein
Über Sebastian Rabl, der Sohn der ehemaligen Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, sei die Verbindung zu den Festspielen entstanden. Dieser habe die Familie Fallmann dem Kaufmännischen Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, vorgestellt und den Deal so ins Rollen gebracht.
Bereits vergangenes Jahr war das Unternehmen als Projektsponsor im Rahmen der Festspiele tätig gewesen. Der Vertrag läuft über drei Jahre. In diesem Zeitraum soll das künstlerische Programm von dem österreichischen Unternehmen unterstützt werde. „Wir wollen wachsen und zwanglos Kontakte im Rahmen der Festspiele dafür knüpfen“, führte CEO-Fallmann über den Nutzen des Sponsorings bei den Festspielen aus.
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