Bereits vergangenes Jahr war das Unternehmen als Projektsponsor im Rahmen der Festspiele tätig gewesen. Der Vertrag läuft über drei Jahre. In diesem Zeitraum soll das künstlerische Programm von dem österreichischen Unternehmen unterstützt werde. „Wir wollen wachsen und zwanglos Kontakte im Rahmen der Festspiele dafür knüpfen“, führte CEO-Fallmann über den Nutzen des Sponsorings bei den Festspielen aus.