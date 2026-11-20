Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Balu (9 Jahre) ist ein Mudi-Mischling, der Fremden zunächst skeptisch begegnet. Hat er Vertrauen gefasst, zeigt er sich aber sehr freundlich und umgänglich. Mit Artgenossen, Kindern und Katzen kommt der Rüde wunderbar zurecht. Das Alleinbleiben muss er aber noch etwas üben.
Tel.: 0732/247887.
Der kleine Don Cannelloni hat noch sein ganzes Leben vor sich. Er wurde im vergangenen September geboren und ist bereit, mit seinen Geschwistern die Welt zu entdecken. Typisch für sein Alter ist er noch sehr verspielt und neugierig. Wer schenkt dem süßen Kater ein Zuhause? Tel.: 0664/8485571.
Die zweijährige Bartagame Mushu kam nach einer behördlichen Abnahme ins Tierheim. Dort wurde der kleine Drache intensiv gepflegt und wieder aufgepäppelt. Nun wird Mushu in verantwortungsbewusste Hände vergeben. Voraussetzung sind neben fundierten Reptilienkenntnissen auch ein großes, artgerecht eingerichtetes Terrarium mit geeigneter Wärme- und UV-Versorgung sowie richtiger Ernährung. Tel.: 0732/247887.
Gemäß seiner Rasse ist Husky Zeus (3 Jahre) sehr aktiv und bewegungsfreudig. Neben ausgedehnten Spaziergängen und klaren Regeln benötigt er aber auch Ruhephasen. Der Rüde hat außerdem noch etwas Aufholbedarf in Sachen Erziehung. Gesucht werden hundeerfahrene Menschen mit Geduld, idealerweise in ländlicher Umgebung. Tel.: 0732/247887.
Konfetti ist ein Molinasittich, der nach einem neuen, artgerechten Zuhause Ausschau hält. Der Papageienvogel ist gesellig und sollte nicht alleine gehalten werden. Außerdem benötigt er viel Platz zum Fliegen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Weil er eine laute Stimme hat, sollte Konfetti auf einem Platz gehalten werden, wo er niemanden stört. Tel.: 0732/247887.
Äußerst kuschelbedürftig und sanftmütig ist die weibliche Samtpfote Mercedes. Sie liebt die Aufmerksamkeit ihrer Menschen und schätzt Streichel- und Spieleeinheiten sehr. Hunde und Artgenossen kennt und mag sie. Tel.: 0664/8485571.
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