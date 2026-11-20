Zwei schwer verletzte Lenker, die jeweils in ihrem Wagen eingeklemmt waren: Die Helfer in St. Oswald bei Haslach hatten am Donnerstagabend alle Hände voll zu tun. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette Gang.
Am Donnerstag um 20.30 Uhr lenkte ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen Pkw in Haslach auf der L-1546 Schlägler Straße und stieß dabei aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Wagen, der von einem 36-Jährigen aus St. Oswald bei Haslach gelenkt wurde. Der Pkw des Deutschen wurde in die angrenzende Wiese geschleudert und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Wagen des 36-Jährigen kam auf der Fahrbahn in Seitenlage zum Stillstand.
Ins Spital geflogen
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette Gang. Beide Lenker waren in ihren massiv beschädigten Fahrzeugen eingeschlossen. Nach der Bergung aus den Fahrzeugen und notärztlicher Erstversorgung wurde der 30-Jährige mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen.
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