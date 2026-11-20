Am Donnerstag um 20.30 Uhr lenkte ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen Pkw in Haslach auf der L-1546 Schlägler Straße und stieß dabei aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Wagen, der von einem 36-Jährigen aus St. Oswald bei Haslach gelenkt wurde. Der Pkw des Deutschen wurde in die angrenzende Wiese geschleudert und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Wagen des 36-Jährigen kam auf der Fahrbahn in Seitenlage zum Stillstand.