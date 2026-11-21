Eines der Themen, die Gappnig angehen will, sind Zweitwohnsitze. Allerdings mit einer neuen Sichtweise: „Wir wollen nicht schimpfen und immer über Zweitwohnsitze jammern, sondern eine tolle Alternative anbieten, wie wir mit den vielen Zweitwohnsitzen umgehen.“ Man könne vielmehr Zweitwohnsitze zu Hauptwohnsitzen umwandeln. Ansprechen will er dabei vor allem Menschen, die mobil und ortsunabhägig arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt an den Wörthersee verlegen könnten. Dazu wünsche er sich außerdem die „höchste Form der Kinderbetreuung“ mit frisch gekochtem Essen sowie passenden Öffungszeiten.