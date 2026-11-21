Während die einen Namenslisten gründen und ihrer Stammpartei den Rücken kehren, setzt Mario Gappnig auf Altbewährtes und junge Gesichter. Er steigt für die SPÖ in Pörtschach in den Wahl-Ring.
Gefühlt sieht es für die Roten in den Kärntner Gemeinden gerade nicht ganz so rosig aus: Am Längsee gibt‘s stattdessen eine Namensliste, in Liebenfels und Velden haben langjährige Genossen mit der Partei gebrochen. Eine Bewegung, die zumindest in Pörtschach ein Ende hat.
„Es kommt nicht überall zu ,Überläufern‘ oder ,Namenslistengründungen‘“, betont Mario Gappnig, Gemeindevorstand der SPÖ im Ort. Gemeinsam mit seinem bekannten Kernteam will er im kommenden Jahr bei der Gemeinderatswahl antreten. Gappnig: „Die Bevölkerung hat genug von den permanenten Streitereien! Sie ist feinfühliger geworden und sieht genauer hin!“ Es müsse sich aber sehr wohl einiges ändern.
Eines der Themen, die Gappnig angehen will, sind Zweitwohnsitze. Allerdings mit einer neuen Sichtweise: „Wir wollen nicht schimpfen und immer über Zweitwohnsitze jammern, sondern eine tolle Alternative anbieten, wie wir mit den vielen Zweitwohnsitzen umgehen.“ Man könne vielmehr Zweitwohnsitze zu Hauptwohnsitzen umwandeln. Ansprechen will er dabei vor allem Menschen, die mobil und ortsunabhägig arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt an den Wörthersee verlegen könnten. Dazu wünsche er sich außerdem die „höchste Form der Kinderbetreuung“ mit frisch gekochtem Essen sowie passenden Öffungszeiten.
Auch im Tourismus will die SPÖ in Zukunft mehr mitmischen. „Wir müssen noch enger und positiver mit dem Tourismusverband zusammenarbeiten“, so Gappnig.
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