Die Fans des SK Rapid hatten mit Transparenten dagegen protestiert – anscheinend jedoch ohne Erfolg. Wie die Hütteldorfer am Samstag in einer Aussendung bekannt gaben, bleibt das Allianz Stadion – in UEFA-Bewerben als Weststadion bekannt – möglicher Austragungsort der U21-EM.
Bei der ordentlichen Hauptversammlung hatten Vereinsmitglieder mit klarer Mehrheit gefordert, „das Präsidium des SK Rapid möge der Geschäftsführung der SK Rapid GmbH die Weisung erteilen im Rahmen vertraglicher und rechtlicher Möglichkeiten, die Bewerbung für die U21-EM 2029 zurückzuziehen und das eigene Stadion nicht als Austragungsort zur Verfügung zu stellen.“
Der Antrag sei nun von unabhängigen und externen Rechtsexperten untersucht worden. Das Ergebnis: Ein Rückzug unter Wahrung vertraglicher und rechtlicher Möglichkeiten könne nicht umgesetzt werden.
Entscheidung am 7. Dezember
„Somit bleibt die in UEFA-Bewerben auch offiziell als Weststadion genannte Heimstätte des SK Rapid Teil der Bewerbung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) für die Austragung der UEFA U21 EURO 2029, über deren Vergabe der Europäische Fußballverband am 7. Dezember entscheiden wird“, heißt es in einer Aussendung des österreichischen Tabellenführers.
„Wie bereits im Vorfeld der Abstimmung dargelegt, würden auch die wirtschaftlichen Effekte bei einer Austragung einer Handvoll Spiele bei diesem internationalen Nachwuchsturnier für den SK Rapid in der ansonsten spielfreien Zeit ausgesprochen positiv sein und wären bei einem Zuschlag dadurch Einnahmen in der Höhe eines mittleren bis hohen sechsstelligen Euro-Bereiches garantiert“, betont der Verein außerdem die wirtschaftlichen Vorteile, die eine erfolgreiche Bewerbung hätte.
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