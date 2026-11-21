„Wie bereits im Vorfeld der Abstimmung dargelegt, würden auch die wirtschaftlichen Effekte bei einer Austragung einer Handvoll Spiele bei diesem internationalen Nachwuchsturnier für den SK Rapid in der ansonsten spielfreien Zeit ausgesprochen positiv sein und wären bei einem Zuschlag dadurch Einnahmen in der Höhe eines mittleren bis hohen sechsstelligen Euro-Bereiches garantiert“, betont der Verein außerdem die wirtschaftlichen Vorteile, die eine erfolgreiche Bewerbung hätte.