Der Zerfall der Indianapolis Colts um Bernhard Raimann geht auf spektakuläre Art und Weise weiter. Sie entließen Quarterback Daniel Jones, an den sie ihre Zukunft gebunden hatten. Erst im März hatten sie ihm einen 88-Millionen-Dollar-Vertrag für zwei Jahre gegegeben, im Endeffekt kassierte er 50 Millionen für elf Spiele.
Schon in den vergangenen Wochen hatten die Colts einige ihrer Star-Spieler verkauft, um zumindest wieder ein paar Draft-Picks zurückzugewinnen, nachdem man im Vorjahr zwei Erst-Runden-Picks für Cornerback Sauce Gardener hergegeben hatte. Zusätzlich, so lassen die Entscheidungen vermuten, wollte man hochdotierte Verträge loswerden, um Platz in der „Cap Space“ zu generieren, um einen Neuaufbau zu ermöglichen.
1974 Yards (Rang 19)*
179,5 Yards/Spiel (Rang 31)
58,4 Prozent angekommener Pässe (Rang 37)
7 Touchdowns (Rang 26)
13 Interceptions (Höchster = schlechtester Wert)
65,4 Passer Rating (Rang 39)
*unter jeweils 41 Quarterbacks, die zumindest 3 Spiele absolvierten
Doch für Quarterback Daniel Jones, mit seinem Vertrag der Topverdiener des Vereins, fand sich kein Abnehmer. Nachdem sich seine Leistungen, in der letzten Saison noch überdurchschnittlich, heuer dermaßen verschlechterten, dass er in vielen Werten zu den schlechtesten Spielmachern der NFL zählte, zogen die Colts nun die Reißleine, entließen ihn. Nach dem Motto: Dann sparen wir wenigstens 38 Millionen. Denn 50 Millionen seines Vertrags waren garantiert, die kann er nach den ersten elf Saisonspielen, von denen Indianapolis nur drei gewann, nun mitnehmen.
Hoffnung wieder auf noch jungem Richardson
Damit wenden die Colts in ihrer Verzweiflung ihre Hoffnungen wieder einem Mann zu, der eigentlich schon aufgegeben worden war: Anthony Richardson, der 2023-24 der nominelle Einser-Quarterback der Franchise gewesen war, die Erwartungen aber nicht erfüllen konnte, auch regelmäßig verletzt war. Was für ihn spricht: Richardson ist tatsächlich immer noch erst 24 Jahre alt, fünf Jahre jünger als Jones und etwa nur ein Jahr älter als Fernando Mendoza, der erst heuer als Nummer 1 im Draft von den Las Vegas Raiders ausgewählt worden war.
Die Erwartungen beim Team von Bernhard Raimann, der noch immer an einer Gehirnerschütterung laboriert, können freilich nur gering sein. Mit ihrer 3:8-Bilanz und speziell nach dem Verkauf von Leistungsträgern wie Quenton Nelson zählen die Colts zu den schlechtesten Teams der NFL. Ein Aufbau kann zudem fast nur über „Free Agents“ oder mit „genialen“ Entscheidungen im Draft erfolgen, da man in der nächstjährigen Auswahl im April eben keinen Erst-Runden-Pick hat.
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