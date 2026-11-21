Hoffnung wieder auf noch jungem Richardson

Damit wenden die Colts in ihrer Verzweiflung ihre Hoffnungen wieder einem Mann zu, der eigentlich schon aufgegeben worden war: Anthony Richardson, der 2023-24 der nominelle Einser-Quarterback der Franchise gewesen war, die Erwartungen aber nicht erfüllen konnte, auch regelmäßig verletzt war. Was für ihn spricht: Richardson ist tatsächlich immer noch erst 24 Jahre alt, fünf Jahre jünger als Jones und etwa nur ein Jahr älter als Fernando Mendoza, der erst heuer als Nummer 1 im Draft von den Las Vegas Raiders ausgewählt worden war.