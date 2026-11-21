180 liegen im Spital
Elf Menschen sterben durch gepanschten Alkohol
Von krone.at
Erneut hat gepanschter Alkohol in Indien für Todesopfer gesorgt.
Jedes Jahr sterben in dem südasiatischen Bundesstaat hunderte Menschen durch gepanschten Alkohol. Oft wird schwarz gebranntem Schnaps Methanol beigemischt, das zu Blindheit, Leberschäden oder zum Tod führen kann. Erst im August hatten deswegen 13 Menschen im Bundesstaat Gujarat ihr Leben verloren.
Nun starben mindestens elf Menschen, mehr als 180 weitere wurden im nordöstlichen Bundesstaat Manipur in Krankenhäuser eingeliefert, wie der dortige Regierungschef Yumnam Khemchand Singh am Freitag mitteilte.
Hier sehen Sie Aufnahmen aus dem Krankenhaus:
Er ordnete eine Untersuchung an und versicherte, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden.
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