Ein vermisster Kite-Surfer löste am Freitagabend am Wallersee in Salzburg eine großangelegte Suchaktion aus. Die Lebensgefährtin des Mannes hatte den Sportler vermisst gemeldet, nachdem er nicht zu Hause aufgetaucht war. Während der Suchaktion tauchte der Surfer dann wieder auf.
Die Lebensgefährtin des Kite-Surfers schlug gegen 18.30 Uhr Alarm und erstattete eine Vermisstenanzeige. Der Sportler war nicht, wie vereinbart, nach Hause zurückgekehrt. Da es am Nachmittag über dem Wallersee gestürmt hatte, war ein Notfall zu befürchten.
Suche am Boden und von der Luft aus
Die Einsatzkräfte leiteten eine großangelegte Suchaktion ein. Am See und entlang der Uferbereiche suchten Einsatzboote von Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei. Weitere Einsatzkräfte durchkämmten zu Fuß die dichten Schilfgürtel, die Feuerwehr suchte per Drohne von der Luft aus.
Während des Einsatzes taucht der vermisste Kite-Surfer schließlich unversehrt zu Fuß bei seinem in Henndorf geparkten Fahrzeug auf. Der Sucheinsatz wurde daraufhin abgebrochen. Im Einsatz standen die Wasserrettung, mehrere Feuerwehren und die Polizei.
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