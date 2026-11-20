Gegen 21.29 Uhr wurden die Feuerwehren Kremsmünster und Rohr im Kremstal mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall PKW“ alarmiert. Eine Lenkerin kam nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab und fuhr rund 80 Meter über eine angrenzende Wiese. Ihr Fahrzeug geriet daraufhin in einen Teich und legte dort weitere etwa 40 Meter zurück. Am gegenüberliegenden Ufer kam der Pkw mit der Front auf der Uferböschung zum Stillstand.