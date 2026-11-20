Spektakulärer Unfall am Donnerstagabend in Kremsmünster. Nach einem Überholmanöver landete eine Pkw-Lenkerin in einem Teich und durchfuhr diesen. Der Wagen kam erst am anderen Ufer zu stehen, die Frau hatte großes Glück und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.
Gegen 21.29 Uhr wurden die Feuerwehren Kremsmünster und Rohr im Kremstal mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall PKW“ alarmiert. Eine Lenkerin kam nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab und fuhr rund 80 Meter über eine angrenzende Wiese. Ihr Fahrzeug geriet daraufhin in einen Teich und legte dort weitere etwa 40 Meter zurück. Am gegenüberliegenden Ufer kam der Pkw mit der Front auf der Uferböschung zum Stillstand.
Niemand eingeklemmt
Die Fahrerin großes Glück: Sie konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht notwendig, und entgegen der Erstmeldung befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte niemand mehr im Fahrzeug.
Die Feuerwehr konzentrierte sich auf die Absicherung und Reinigung der Unfallstelle sowie die Unterstützung bei der Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen. Zusätzlich wurde der betroffene Uferbereich des Teiches gesäubert.
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