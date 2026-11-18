Die Zufriedenheit mit der Arbeit allgemein ist sogar auf einem Tiefststand und auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Betrieb ist in den vergangenen zehn Jahren stark gesunken. „Wir wollen immer wissen, wie es den Menschen in der Arbeitswelt wirklich geht“, sagt AK-Oberösterreich-Präsident Andreas Stangl.