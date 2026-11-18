Der Arbeitsklima-Index der AK ist fast auf einem 30-Jahre-Tief: Österreicher klagen über Zeitdruck und aufreibende Arbeit. Sie haben im Beruf oft „keine Zeit zum Verschnaufen“.
Der Arbeitsklima-Index der AK zeigt, wie schlecht es um die Lage in der Berufswelt bestellt ist. Seit 30 Jahren befragt die Studie dafür Arbeitnehmer – und die aktuellen Zahlen sind alarmierend.
Die Zufriedenheit mit der Arbeit allgemein ist sogar auf einem Tiefststand und auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Betrieb ist in den vergangenen zehn Jahren stark gesunken. „Wir wollen immer wissen, wie es den Menschen in der Arbeitswelt wirklich geht“, sagt AK-Oberösterreich-Präsident Andreas Stangl.
Besonders dramatisch: Die Belastungen am Arbeitsplatz haben massiv zugenommen. Zeitdruck, psychisch belastende und aufreibende Arbeit sowie ständiger Arbeitsdruck ohne Zeit zum Verschnaufen setzen den Beschäftigten immer stärker zu.
Psychische Belastungen auf neuem Höchststand
Die psychischen Belastungen sind insgesamt auf einem Höchststand. Auch das krank Arbeiten nimmt zu – ein gefährlicher Teufelskreis, denn wer krank zur Arbeit geht, riskiert seine Gesundheit und verlängert die Krankheit.
Die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit liegt in Österreich laut der Umfrage bei 36,6 Wochenstunden. Gewünscht wären von den Beschäftigten hingegen lediglich 33,9 Stunden. Das heißt: Die Schere zwischen Realität und Wunsch klafft weit auseinander. Noch erschreckender: Nur 41 Prozent der Facharbeiter halten es für wahrscheinlich, in ihrem Job bis zur Pension durchzuhalten.
AK-Chef Stangl setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für Beschäftigte ein: „Es braucht faire Arbeitsbedingungen, ausreichend Personal, Mitbestimmung und Schutz vor Überlastung.“
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