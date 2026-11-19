Schon wieder das gleiche Gfrett mit den Italienern! Sturm kann ein Lied davon singen. Die Grazer mussten 2023 den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne einschalten, nachdem die Zahlungsmoral von CFC Genua zu wünschen übrig gelassen hatte. Kelvin Yeboah war 2022 zum Serie-A-Klub gewechselt. Die Ablösesumme von kolportierten 6,5 Millionen Euro hatten die Italiener überwiesen, doch die vereinbarten Bonuszahlungen blieben aus. Bis Geschäftsführer Thomas Tebbich der Geduldsfaden riss, er sich an FIFA und den CAS wandte.