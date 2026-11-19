Immer wieder Genua! Der Klub aus der Serie A hielt vor drei Jahren schon Sturm zum Narren, jetzt zeigten die Italiener Hartberg bei der Ablöse für Torjäger Elias Havel die lange Nase. Die Oststeirer hatten lange Geduld, doch auch dem sonst so besonnenen Obmann Erich Korherr platzte der Kragen.
Schon wieder das gleiche Gfrett mit den Italienern! Sturm kann ein Lied davon singen. Die Grazer mussten 2023 den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne einschalten, nachdem die Zahlungsmoral von CFC Genua zu wünschen übrig gelassen hatte. Kelvin Yeboah war 2022 zum Serie-A-Klub gewechselt. Die Ablösesumme von kolportierten 6,5 Millionen Euro hatten die Italiener überwiesen, doch die vereinbarten Bonuszahlungen blieben aus. Bis Geschäftsführer Thomas Tebbich der Geduldsfaden riss, er sich an FIFA und den CAS wandte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.