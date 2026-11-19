Die beiden Angeklagten kommen mit Verspätung zum eigenen Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Was insofern außergewöhnlich ist, da einer der beiden ja schon viel Erfahrung mit der Justiz mitbringt – er befindet sich gerade noch aus der letzten Verurteilung im elektronisch überwachten Hausarrest.