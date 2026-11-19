Lenker hatte 0,0 Promille

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Der Lenker hatte 0,0 Promille. Peter Spanyar, Einsatzleiter und Kommandant der FF St. Valentin, schildert: „Wir haben die A1 in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt, die Spur Richtung Wien war teilweise blockiert. Wir waren bis 1.45 Uhr an der Einsatzstelle.“ Für die Valentiner Wehr war es der zweite Verkehrstote an einem Tag. Um 9 Uhr war in Ennsdorf ein 51-Jähriger gestorben, nachdem er gegen eine Betonwand fuhr.