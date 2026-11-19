Sein Leben war viel zu kurz: Ein 18-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) verlor am Mittwoch fünf Minuten vor Mitternacht auf entsetzliche Art und Weise ihr Leben. Unklar ist, warum die Autotüre während der Fahrt aufging.
Vier Freunde – zwei Burschen (beide 18 Jahre alt, ebenfalls aus dem Kirchdorfer Bezirk), eine 16-Jährige und die 18-Jährige – waren auf dem Heimweg von einem Konzert in Wien. Die beiden Mädchen saßen auf der Rückbank des Skoda Fabia. Sie dürften nicht angegurtet gewesen sein. Als der Wagen mit 80 km/h auf dem rechten Fahrstreifen der Westautobahn (A1) durch den Baustellenbereich bei St. Valentin (NÖ) in Fahrtrichtung Linz durchrollte, passierte das Unglück.
Auto blieb nach 100 Metern stehen
Die Tür hinter dem Beifahrersitz ging auf – warum, das ist noch völlig unklar. Das Mädchen stürzte heraus, wurde vom Wagen weggeschleudert, überschlug sich mehrmals, bis es nach 30 bis 50 Metern auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb. Der junge Lenker bremste sofort, der Skoda blieb etwa 100 Meter entfernt stehen.
Das war auch für uns kein leichter Einsatz. Als wir zur Unfallstelle gekommen sind, haben gerade ein Arzt und ein Sanitäter reanimiert.
Peter Spanyar, FF St. Valentin
Der nachkommende Lenker, ein Serbe, sah, wie der Körper des Mädchens durch die Luft geschleudert wurde, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Ein Arzt und ein Notfallsanitäter, die zufällig zur Unfallstelle kamen, versuchten vergeblich, es zu reanimieren.
Lenker hatte 0,0 Promille
Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Der Lenker hatte 0,0 Promille. Peter Spanyar, Einsatzleiter und Kommandant der FF St. Valentin, schildert: „Wir haben die A1 in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt, die Spur Richtung Wien war teilweise blockiert. Wir waren bis 1.45 Uhr an der Einsatzstelle.“ Für die Valentiner Wehr war es der zweite Verkehrstote an einem Tag. Um 9 Uhr war in Ennsdorf ein 51-Jähriger gestorben, nachdem er gegen eine Betonwand fuhr.
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