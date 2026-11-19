Obwohl ein Autofahrer erst zarte 18 Lenze zählt, wurde er bereits mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Auch am Mittwoch war er wieder unterwegs – diesmal mit dem Auto seiner Freundin.
Ein 18-Jähriger aus St. Martin/Mkr. fiel am Mittwoch auf, weil er im Bereich der Badeseen in Feldkirchen/Donau ausgesprochen aggressiv mit dem Auto unterwegs war. Er wurde von einer Polizeistreife angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und deshalb schon mehrfach in den Fokus der Polizei geraten war.
Freundin fuhr weiter
Neben dem Schwarzfahrer saß seine gleichaltrige Freundin aus Haibach/D., der auch das Auto gehörte. Nachdem dem 18-Jährigen die Weiterfahrt untersagt worden war, übernahm sie das Steuer. Beide werden bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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