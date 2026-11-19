Ein 18-Jähriger aus St. Martin/Mkr. fiel am Mittwoch auf, weil er im Bereich der Badeseen in Feldkirchen/Donau ausgesprochen aggressiv mit dem Auto unterwegs war. Er wurde von einer Polizeistreife angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und deshalb schon mehrfach in den Fokus der Polizei geraten war.