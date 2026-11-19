„Was macht der denn so lange hier?“ Diese Frage ist am Bahnhof in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz derzeit häufig zu hören. Der Grund dafür: Seit rund einer Woche steht ein leerer ICE der Deutschen Bahn jeden Morgen auf Gleis 4 – und rührt sich nicht vom Fleck bzw. rollt nicht weiter.