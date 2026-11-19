Unser Bundesland hat an diesem Wochenende viel zu bieten: Die „Krone“ präsentiert etwa wieder den traditionellen Wolfgangseer Advent. Eine Karaoke Night für alle Musikenthusiasten gibt es in Weyer. Auf das magische Stück „Schneekönigin“ darf man sich in Linz freuen. Und allerhand kreative Besonderheiten sowie kulinarische Spezialitäten kann man am kunst & design markt in der Linzer Tabakfabrik ergattern.