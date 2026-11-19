Während draußen die letzten Blätter von den Bäumen fallen, Nebelschwaden über den Wiesen liegen und unser Garten langsam in seinen Winterschlaf versinkt, schlummert in einer unscheinbaren Zwiebel ein wahres Blütenwunder. Die Amaryllis hat ihren großen Auftritt ausgerechnet dann, wenn wir uns besonders nach Licht und Farbe sehnen. Botanisch gesehen handelt es sich bei unserer winterlichen Blütenschönheit eigentlich um den aus Südamerika stammenden Ritterstern (Hippeastrum). Die echte Amaryllis (Amaryllis belladonna) hingegen ist in Südafrika beheimatet.