Das Geheimnis der Amaryllis – Profigärtnerin Patrizia Haslinger verrät, wie die Pflanzenschönheit mit der richtigen Pflege Jahr für Jahr aufs Neue begeistert.
Während draußen die letzten Blätter von den Bäumen fallen, Nebelschwaden über den Wiesen liegen und unser Garten langsam in seinen Winterschlaf versinkt, schlummert in einer unscheinbaren Zwiebel ein wahres Blütenwunder. Die Amaryllis hat ihren großen Auftritt ausgerechnet dann, wenn wir uns besonders nach Licht und Farbe sehnen. Botanisch gesehen handelt es sich bei unserer winterlichen Blütenschönheit eigentlich um den aus Südamerika stammenden Ritterstern (Hippeastrum). Die echte Amaryllis (Amaryllis belladonna) hingegen ist in Südafrika beheimatet.
Die „schöne Dame“
Der Name Belladonna – zu Deutsch „schöne Dame“ – wäre allerdings auch für unseren Ritterstern überaus treffend. Neben dem klassischen Weihnachtsrot bezaubert er in elegantem Weiß, zartem Rosa, aparten Lachstönen, mit gestreiften, gefüllten oder gar spinnenartigen Blüten.
Oft mehrere Blütenschäfte
Je kräftiger die Zwiebel, desto üppiger meist das Blütenvergnügen. Besonders große Exemplare bringen oftmals mehrere Blütenschäfte hervor und zieren unser Daheim über Wochen. Beim Eintopfen sollte das obere Drittel der Zwiebel aus der Erde ragen. Anfangs nur sparsam gießen, mit zunehmendem Austrieb die Wassergaben steigern. Staunässe unbedingt vermeiden! An einem etwas kühleren Standort hält die Blütenpracht länger. Mit Moos, Föhrenzweigen, Hagebutten und kleinen Zapfen lässt sich die Amaryllis wunderbar adventlich in Szene setzen.
Im November aufwecken
Nach der Blüte beginnt die Amaryllis bereits Kraft für ihren nächsten großen Auftritt zu sammeln. Verblühtes entfernen, die Blätter jedoch unbedingt belassen. Ein heller, warmer Standort, regelmäßige Wasser- und Düngergaben sowie eine geschützte Sommerfrische im Garten oder am Balkon tun ihr gut. Ab August das Gießen allmählich einstellen und der Zwiebel an einem kühlen, frostfreien Ort eine acht- bis zehnwöchige Ruhepause gönnen. Im November mit frischer Erde und etwas Wärme wieder aus ihrem Dornröschenschlaf wecken.
„Bitte Handschuhe verwenden!“
Da alle Pflanzenteile giftig sind, empfehle ich beim Werkeln auf jeden Fall Handschuhe. Schenken Sie Ihrer Amaryllis auch nach Weihnachten ein wenig Aufmerksamkeit, werden Sie vielleicht im nächsten Winter mit einem ganz besonderen Geschenk belohnt – einem neuen Blütenwunder aus eigener Anzucht.
Ihre Patrizia Haslinger
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.