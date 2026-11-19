Irren ist menschlich! Trifft wahrlich auch im Fall von Eishockey-Spieler Kilian Zündel zu. Dem 25-Jährigen droht eine mehrmonatige oder gar mehrjährige Sperre, weil er sich nach der Meisterfeier der 99ers letzten Frühsommer eine Infusion verabreichen ließ, die er so in dieser Form nie erhalten hätte dürfen. Schnell stand der Doping-Vorwurf im Raum. Die NADA bot Zündel direkt eine zweijährige Sperre an, die der Eishockey-Crack nicht annahm, sich nun dem Gericht stellen wird.