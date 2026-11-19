Obduktion angeordnet

Aus bisher unbekannter Ursache habe sich die Tür hinter dem Beifahrersitz geöffnet. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fiel aus bisher unbekannter Ursache aus dem Fahrzeug und kam auf dem zweiten Fahrstreifen zum Liegen. Die 18-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an.