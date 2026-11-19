Entsetzlicher Unfall kurz vor Mitternacht auf der Westautobahn bei St. Valentin (NÖ): Ein Mädchen (18) aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems stürzte aus bisher unbekannter Ursache aus einem fahrenden Auto. Es verstarb noch an der Unfallstelle.
Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems lenkte am Mittwoch, gegen 23.55 Uhr, einen Pkw auf dem ersten Fahrstreifen der A1, Westautobahn, im Baustellenbereich des Gemeindegebietes von St. Valentin in Fahrtrichtung Linz. Im Fahrzeug fuhren noch drei weitere Personen mit. Die Personen auf der Rückbank dürften nicht angegurtet gewesen sein.
Obduktion angeordnet
Aus bisher unbekannter Ursache habe sich die Tür hinter dem Beifahrersitz geöffnet. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fiel aus bisher unbekannter Ursache aus dem Fahrzeug und kam auf dem zweiten Fahrstreifen zum Liegen. Die 18-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an.
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