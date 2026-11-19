Lebte bei Don Bosco Schwestern

Auch als emeritierter Bischof nahm Ludwig Schwarz bis vor einigen Jahren Dienste in der Diözese Linz wahr. Von 2016 bis zum Sommer 2024 lebte er – als letzter Salesianer Don Boscos in Oberösterreich – bei den Don Bosco Schwestern in Vöcklabruck und wirkte dort als Seelsorger für die Schwestern und die Schülerinnen. Solange es Ludwig Schwarz gesundheitlich möglich war, feierte er Gottesdienste bei den Don Bosco Schwestern und in umliegenden Pfarren und spendete das Sakrament der Firmung. Ein Herzensanliegen war ihm der Besuch von kranken Mitbrüdern im priesterlichen Dienst.