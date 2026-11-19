In Trauer, Dankbarkeit und Hoffnung gaben der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer und der Provinzial der Salesianer Don Boscos Österreich, Peter Rinderer, am Donnerstag bekannt, dass Atbischof Ludwig Schwarz in Kritzendorf (NÖ) verstorben ist. Zehn Jahre lang – von 18. September 2005 bis 17. Jänner 2016 – war Schwarz der Diözese Linz vorgestanden.
Sein bischöflicher Wahlspruch „Servite Domino in laetitia“ (Dient dem Herrn in Freude, Psalm 100,2) war für den am 4. Juni 1940 als erstes von neun Kindern in Pressburg (Bratislava) geborenen Salesianerpater Ludwig Schwarz ein Leitwort, nach dem er bis zuletzt lebte.
Schwarz war am 6. Juli 2005 durch Papst Benedikt XVI. zum 13. Diözesanbischof von Linz ernannt worden. Am 18. September 2005 hatte er im Linzer Mariendom das Amt von seinem Vorgänger Maximilian Aichern übernommen.
Sein Weg nach Oberösterreich führte ihn über mehrere Stationen im In- und Ausland. Vor seiner Zeit als Linzer Bischof hatte er im Orden unterschiedlichste Führungsfunktionen in Österreich und Rom inne, leitete als Nationaldirektor den Österreich-Zweig der Päpstlichen Missionswerke/Missio und wurde 2001 Weihbischof der Erzdiözese Wien.
Humor, Menschenfreundlichkeit und Gottvertrauen
Schwarz brachte das Charisma Don Boscos in das Bischofsamt ein: Er übte seinen zehnjährigen Hirtendienst in der Diözese Linz mit Freude, Humor, Menschenfreundlichkeit und tiefem Gottvertrauen aus. Besondere Anliegen waren Sozialbischof Ludwig Schwarz u. a. die Nöte von Menschen am Rande der Gesellschaft, vor allem – seiner eigenen Biografie geschuldet – die Situation von geflüchteten Menschen, die kirchliche Jugendarbeit und die Jugendbildung, die Glaubensvermittlung, die Begegnung mit den Menschen in den Pfarren, die Bewahrung des freien Sonntags, die Entwicklungszusammenarbeit und der Kontakt zur Weltkirche.
Jägerstätter-Seligsprechung und Papst-Besuch
Das wohl prägendste Ereignis während der Amtszeit von Schwarz war die Seligsprechung von Franz Jägerstätter am 26. Oktober 2007 im Mariendom Linz. Ein weiterer Höhepunkt während der zehn Jahre seiner Amtszeit war für ihn der Besuch von Papst Benedikt im September 2007 in Österreich, der unter dem Motto „Auf Christus schauen“ stand.
Ebenfalls ein persönliches Highlight für Bischof Schwarz: der 200. Geburtstag von Bischof Franz Joseph Rudigier im April 2011, der mit einem Festgottesdienst im Linzer Mariendom und mit einem Symposium der Katholisch-Theologischen Privatuniversität in der Aula des Linzer Priesterseminars begangen wurde. Der Bau des Linzer Mariendoms war unter Bischof Rudigier begonnen worden, zahlreiche Orden waren gegründet worden, die noch junge Diözese Linz hatte durch Bischof Rudigier in einer Zeit des Umbruches eine soziale und pastorale Identität erhalten.
Lebte bei Don Bosco Schwestern
Auch als emeritierter Bischof nahm Ludwig Schwarz bis vor einigen Jahren Dienste in der Diözese Linz wahr. Von 2016 bis zum Sommer 2024 lebte er – als letzter Salesianer Don Boscos in Oberösterreich – bei den Don Bosco Schwestern in Vöcklabruck und wirkte dort als Seelsorger für die Schwestern und die Schülerinnen. Solange es Ludwig Schwarz gesundheitlich möglich war, feierte er Gottesdienste bei den Don Bosco Schwestern und in umliegenden Pfarren und spendete das Sakrament der Firmung. Ein Herzensanliegen war ihm der Besuch von kranken Mitbrüdern im priesterlichen Dienst.
In Seniorenzentrum übersiedelt
Im Juli 2024 übersiedelte Altbischof Schwarz auf eigenen Wunsch nach Wien in seine Ordensgemeinschaft zu den Salesianern Don Boscos, in die Nähe seiner Familie, insbesondere seiner leiblichen Schwester Elisabeth Schwarz, die sich bis zuletzt um ihn bemühte. Ab Herbst 2024 lebte er im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf (Niederösterreich). Mit der Diözese Linz blieb er zuletzt vor allem über Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus seiner Zeit in Vöcklabruck in Kontakt.
Lungenentzündung
Ende Oktober verschlechterte sich sein Gesundheitszustand aufgrund einer Lungenentzündung rapide. Er wurde fast drei Wochen im Landesklinikum Klosterneuburg behandelt; Bischof Manfred Scheuer und Generalvikar Severin Lederhilger baten um das Gebet für den Altbischof. Da sich sein Gesundheitszustand wieder stabilisierte, konnte Ludwig Schwarz Mitte November das Krankenhaus verlassen und ins Seniorenzentrum in Kritzendorf zurückkehren. Dort starb er heute, Donnerstag, im 86. Lebensjahr.
Eine Begabung, andere zu unterhalten
„,Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.‘ Dieser berühmte Satz von Don Bosco stand über dem Leben und Wirken von Bischof Ludwig. Er war ein begnadeter Witzeerzähler und hatte eine Begabung, andere gut zu unterhalten. Die Mitbrüder bei den Salesianern sagten gerne: ‘Bischof Ludwig hat viel von der Freude im Herzen, an der man einen Salesianer Don Boscos erkennt‘“, so Bischof Manfred Scheuer in einer ersten Reaktion.
Für Gerchtigkeit eingesetzt
Ludwig Schwarz habe sich immer für mehr weltweite Gerechtigkeit eingesetzt. Als Heimatvertriebener habe er sich besonders um die Versöhnung zwischen den Deutschsprachigen der einstigen Tschechoslowakei und den Tschechen und Slowaken von heute bemüht. Scheuer: „Sein Wirken war geprägt von einem freundlichen Charakter und von Fröhlichkeit, von Geselligkeit und Gastfreundschaft, ganz nach seinem Wahlspruch: ‘Dienet dem Herrn in Freude‘“.
15-minütiges Glockengeläut
Die große Glocke des Mariendoms lud mit 15-minütigem Läuten zum Gebet für den Verstorbenen ein. Als Zeichen der diözesanweiten Trauer werden in den oö. Pfarrgemeinden zur nächsten bzw. übernächsten vollen Stunde die Kirchenglocken für 10 Minuten läuten. Alle kirchlichen Gebäude werden schwarz beflaggt.
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