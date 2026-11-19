Das Land Oberösterreich sucht einen Nachfolger für Alfred Weidinger. Der Vertrag des wissenschaftlichen Geschäftsführers der OÖ Landes-Kultur GmbH läuft mit März 2028 aus. Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge endete gestern: Es gibt 13 Bewerberinnen und Bewerber, sieben Frauen und sechs Männer. Die „Krone“ weiß, wen man sucht.