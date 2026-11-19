Das Land Oberösterreich sucht einen Nachfolger für Alfred Weidinger. Der Vertrag des wissenschaftlichen Geschäftsführers der OÖ Landes-Kultur GmbH läuft mit März 2028 aus. Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge endete gestern: Es gibt 13 Bewerberinnen und Bewerber, sieben Frauen und sechs Männer. Die „Krone“ weiß, wen man sucht.
Während das Land Oberösterreich den Vertrag von Hermann Schneider, Intendant des Linzer Landestheaters, vor kurzem um drei Spielzeiten bis 2028/29 verlängert hat, endet die Amtszeit von Alfred Weidinger (65) als wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH mit März 2028. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren.
Zur OÖ Landes-Kultur GmbH gehören insgesamt 16 Standorte beziehungsweise Museen, Sammlungen und Kulturorte in Oberösterreich, darunter das Schlossmuseum Linz und das OK Offene Kulturhaus. Der Kulturbetrieb verfügte zuletzt über ein Jahresbudget von 26,2 Millionen Euro.
Zur Erinnerung: Weidingers ursprünglich bis 2025 laufender Vertrag wurde bereits im Oktober 2023 vorzeitig bis März 2028 verlängert.
Am Dienstag endete nun die Bewerbungsfrist für Weidingers Nachfolge. Insgesamt gingen 13 Bewerbungen ein, sieben von Frauen und sechs von Männern. Nach den persönlichen Gesprächen soll bereits Anfang 2027 eine Entscheidung fallen. Der Vertragsbeginn für die neue wissenschaftliche Geschäftsführung ist mit 1. März 2028 vorgesehen.
Was muss die neue Geschäftsführung mitbringen?
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die kulturelle Vision, wissenschaftliche Qualität und wirtschaftliche Verantwortung erfolgreich vereint.
Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen und kulturellen Arbeit der Museen sowie die Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Erwartet werden Erfahrung in der Leitung größerer Organisationen und Projekte sowie ein gutes Verständnis für den Bildungs- und Vermittlungsauftrag von Museen.
Oberstes Ziel ist es, den Museumsverbund fachlich, organisatorisch und wirtschaftlich erfolgreich weiterzuentwickeln.
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