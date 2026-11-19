Die Stadt Oberndorf hat beschlossen, ein neues Rüstfahrzeug für die Feuerwehr anzuschaffen, nachdem eines nach einem Unfall ein Totalschaden war. Dieses soll Anfang 2028 geliefert werden. Insgesamt muss die Gemeinde dafür 260.000 Euro in die Hand nehmen.
Es waren dramatische Szenen, die sich am 14. August 2025 in Göming abspielten. Bei einer Einsatzfahrt verunfallte das Feuerwehrauto der Floriani aus Oberndorf. Neun Personen wurden bei dem Unglück verletzt, zwei von ihnen schwer. Das Einsatzfahrzeug wurde stark beschädigt und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Ersatz fand die Stadt bei der Kärntner Gemeinde St. Andrä im Lavantal, die kurz zuvor ein neues Fahrzeug bekommen hatte.
Feuerwehrauto hat schon 30 Jahre am Buckel
Bei dem Ersatzfahrzeug handelte es sich um das alte Fahrzeug der Oberndorfer Feuerwehr, die es an die Kärntner vor Jahren verkauft hatten. Die Floriani hatten ebenfalls einen Unfall und benötigten dringend Ersatz. „Wir haben es dann einfach wieder zurückgekauft“, schmunzelt Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Das alte Rüstlöschfahrzeug hat inzwischen mehr als 30 Jahre auf dem Buckel.
Mittlerweile wurde der Kauf eines neuen Feuerwehrautos in der Gemeindevertretung beschlossen. Nach Abzug der erhaltenen Versicherungszahlung und Förderungen kommen auf die Flachgauer Stadt Kosten von 260.000 Euro zu. „Das wird natürlich eine Belastung, aber der Beschluss fiel einstimmig“, so Djundja.
Insgesamt wird das neue Rüstfahrzeug, welches im Jänner 2028 geliefert werden soll, rund 600.000 Euro kosten. Ob das alte Fahrzeug erneut verkauft wird, hat die Stadt noch nicht entschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.