Es waren dramatische Szenen, die sich am 14. August 2025 in Göming abspielten. Bei einer Einsatzfahrt verunfallte das Feuerwehrauto der Floriani aus Oberndorf. Neun Personen wurden bei dem Unglück verletzt, zwei von ihnen schwer. Das Einsatzfahrzeug wurde stark beschädigt und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Ersatz fand die Stadt bei der Kärntner Gemeinde St. Andrä im Lavantal, die kurz zuvor ein neues Fahrzeug bekommen hatte.