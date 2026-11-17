„Nach so vielen Jahren immer wieder etwas Neues zu finden, ist gar nicht so leicht“, erzählt Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider. Trotzdem hat er für seine Besucher diesen Winter ein paar Überraschungen parat. „Der Dom wird von innen heraus beleuchtet. Und auch die umliegenden Hausfassaden werden bestrahlt“, sagt er. Ökostrom sorgt für eine möglichst nachhaltige Stromversorgung.