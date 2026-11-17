Am Donnerstag geht es schon los: Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet seine Türen. Einige Neuerungen sind heuer vorgesehen. So wird der Markt wortwörtlich in neuem Licht erstrahlen, denn das Lichtkonzept wurde angepasst und verfeinert.
„Nach so vielen Jahren immer wieder etwas Neues zu finden, ist gar nicht so leicht“, erzählt Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider. Trotzdem hat er für seine Besucher diesen Winter ein paar Überraschungen parat. „Der Dom wird von innen heraus beleuchtet. Und auch die umliegenden Hausfassaden werden bestrahlt“, sagt er. Ökostrom sorgt für eine möglichst nachhaltige Stromversorgung.
Von dem Ergebnis können sich Besucher ab Donnerstag selbst überzeugen. Der Christkindlmarkt öffnet ab 10 Uhr seine Türen. „Der berührende Christkindlmarkt“ lautet das heurige Motto. Rund 100 Standeln warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden.
Unter den Standlern lassen sich heuer auch einige neue Gesichter erspähen. Beispielsweise Laura Neuhofer. Sie bietet süße Leckereien an. Kein Wunder, stammt Neuhofer in dritter Generation aus einer Bäckerfamilie. „Unsere Tradition will ich heuer am Christkindlmarkt weitergeben“, erzählt sie der „Krone“.
Aber auch Altbewährtes und Bekanntes hält sich am Markt rund um den Domplatz. „Ich bin selber schon seit rund 25 Jahren dabei, davor gehörte der Stand meinem Vater“, so Patrick Falkensteiner, der Süßes in verschiedenen Variationen anbietet.
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