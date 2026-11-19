Dort wurde der Sender später geborgen. Knapp 50.000 Euro werden üblicherweise in einen jungen Mönchsgeier investiert, damit er erwachsen wird und auswildert. Der Grund: „Geier übernehmen als natürliche Gesundheitspolizei Ökosystemleistungen, von denen auch wir Menschen profitieren. Indem sie Kadaver beseitigen, beugen sie Seuchen vor. Und sie verraten uns wahnsinnig viel über den Zustand unserer Umwelt“, erklärt Hohenegger.