Anfang Oktober verschwand im Großarltal ein Mönchsgeier. Das Tier war mit einem GPS-Sender ausgestattet. Von dem Vogel fehlt weiter jede Spur, den Sender konnte man mittlerweile in der Salzach finden. Wilderer dürften den Mönchsgeier abgeschossen haben.
Tierschützer rund um die Organisation BirdLife Austria haben nun einen Zeugenaufruf gestartet: Beobachtungen aus Großarl, Hinweise auf Trophäen oder auffällige Vorkommnisse sollten direkt an das Salzburger Landeskriminalamt gemeldet werden.
GPS trackte seine letzten Minuten
„Nach einem unauffälligen Tag ließ sich der Geier am Abend wie gewohnt zum Schlafen in einem Baum nieder. Doch plötzlich bewegte sich das Signal untypisch für einen lebenden Vogel, entlang einer Straße talabwärts, bis in die Salzach“, so Johannes Hohenegger, Greifvogelexperte bei BirdLife Österreich.
Dort wurde der Sender später geborgen. Knapp 50.000 Euro werden üblicherweise in einen jungen Mönchsgeier investiert, damit er erwachsen wird und auswildert. Der Grund: „Geier übernehmen als natürliche Gesundheitspolizei Ökosystemleistungen, von denen auch wir Menschen profitieren. Indem sie Kadaver beseitigen, beugen sie Seuchen vor. Und sie verraten uns wahnsinnig viel über den Zustand unserer Umwelt“, erklärt Hohenegger.
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