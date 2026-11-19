„Wir sind sicher einer der kleineren Player im Lebensmittelhandel in Österreich“, sagt der 36-jährige Kärntner Johannes Greller, der seit Juni 2025 einer von zwei Geschäftsführern von Penny Österreich ist. Doch wer den Satz als Bescheidenheit deutet, täuscht sich. Denn Greller hat einen Plan - und der zielt direkt auf die Platzhirsche im heimischen Diskont-Geschäft: Hofer und Lidl.