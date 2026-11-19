Auf dieses Posting hätte Jedermann-Star Philipp Hochmair wohl lieber verzichtet. Dennoch, der Schauspieler konnte einfach nicht anders und verabschiedete sich nun in aller Öffentlichkeit von seinem langjährigen Bandkollegen Jörg Schittkowski.
Diese Zeilen gehen unter die Haut: „Liebster Band-Bruder, wundervoll komplizierter Komplize [...] du bist und bleibst unersetzlich“, nimmt Philipp Hochmair Abschied von seinem „Elektrohand Gottes“-Bandkollegen Jörg Schittkowski. Videos und Fotos von gemeinsamen Auftritten der vergangenen Jahre hat Hochmair seinem emotionalen Post auf Instagram angehängt.
„Mit deiner besonderen Art hast du die Elektrohand Gottes maßgeblich geprägt und Tausenden Menschen unvergessliche Momente gezaubert“, führt der Jedermann-Schauspieler weiter aus.
Der nun mit 60 Jahren verstorbene Jörg Schittkowski begann in den 80er Jahren in Berlin zu musizieren und startete seine Karriere mit einer Underground Art-Punkband. Musikalische Vertonungen verschiedener Performances lagen dem Deutschen am Herzen. Schittkowski war neben Philipp Hochmair und Tobias Herzz Hallbauer sogar Gründungsmitglied der Band „Elektrohand Gottes“.
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