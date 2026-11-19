Der nun mit 60 Jahren verstorbene Jörg Schittkowski begann in den 80er Jahren in Berlin zu musizieren und startete seine Karriere mit einer Underground Art-Punkband. Musikalische Vertonungen verschiedener Performances lagen dem Deutschen am Herzen. Schittkowski war neben Philipp Hochmair und Tobias Herzz Hallbauer sogar Gründungsmitglied der Band „Elektrohand Gottes“.