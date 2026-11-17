Alle Monopoly-Fans aufgepasst! Jetzt bekommt die Stadt Salzburg eine ganz eigene Monopoly-Version – und das pünktlich in der Vorweihnachtszeit. Für Familien und Gruppen, die die Stadt kennen, in ihr leben oder kennenlernen wollen, gibt es das Brettspiel schon bald im Handel zu kaufen.
Als eines der beliebtesten Brettspiele weltweit wurde Monopoly seit 1935 in 47 Sprachen übersetzt und in 114 Ländern verkauft. „Mr. Monopoly hat sich in der Mozartstadt ganz genau umgeschaut und die schönsten Straßen, bekanntesten Sehenswürdigkeiten und besonderen Wahrzeichen für die neue Ausgabe entdeckt“, heißt es dazu in einer Aussendung des Spieleverlags für Brett- & Kartenspiele Winning Moves Deutschland.
Noch müssen Fans allerdings etwas Geduld mitbringen. Wie das Spielbrett aussieht, welche Straßen und Partner dabei sind – und wo man das Spiel kaufen kann, wird erst kommende Woche bei einer Pressekonferenz verkündet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.