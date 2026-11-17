Als eines der beliebtesten Brettspiele weltweit wurde Monopoly seit 1935 in 47 Sprachen übersetzt und in 114 Ländern verkauft. „Mr. Monopoly hat sich in der Mozartstadt ganz genau umgeschaut und die schönsten Straßen, bekanntesten Sehenswürdigkeiten und besonderen Wahrzeichen für die neue Ausgabe entdeckt“, heißt es dazu in einer Aussendung des Spieleverlags für Brett- & Kartenspiele Winning Moves Deutschland.