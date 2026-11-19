Rätselhaft war das Verschwinden eines 42-jährigen Mannes in Hallein. Er wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr im Almbach in Hallein tot aufgefunden. Sein Handy war verschwunden. Bei einem Anruf auf der Nummer hob eine fremde Person ab.
Nun herrscht jedoch Klarheit: Die Polizei hatte einen Aufruf gestartet, die Personen, die das Telefon gefunden und bei einem nahen Supermarkt abgegeben hatten, haben sich in der Zwischenzeit gemeldet. Sie waren als wichtige Zeugen gesucht worden.
Auch durch ihre Mithilfe konnte die Polizei nun ein Fremdverschulden bei dem Todesfall ausschließen. Das bestätigte eine Sprecherin am Donnerstagabend.
Die Obduktion des Toten ist mittlerweile abgeschlossen, teilte die Polizei mit. Es werde von einem Unfall ausgegangen. Wie genau sich dieser zugetragen hat, darüber will die Polizei noch diese Woche weiter Auskunft geben.
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