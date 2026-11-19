Hohe Energiekosten und teures Leben bereiten den Menschen in Salzburg immer häufiger Probleme. 7136 davon bekommen für den anstehenden Winter vom Land einen Heizkostenzuschuss. Dieser steigt im Jahr 2027 um zehn Prozent, wie heute bekannt gegeben wurde.
Die Frist für einen Antrag heuer endete bereits am 30. September. Bis zum 10. November wurden in Salzburg insgesamt 1,784 Millionen Euro an Heizkostenzuschuss ausgezahlt. Von 9723 Anträgen haben 7136 eine Zusage für die Unterstützung in Höhe von 250 Euro bekommen. Ab 2027 wird diese Summe auf 275 Euro erhöht.
Noch unbearbeitet waren zum Stichtag 465 Anträge. Weitere 800 konnten noch nicht abgeschlossen werden – etwa wegen fehlender Unterlagen. Anträge für den Zuschuss 2027 können ab dem 1. Jänner gestellt werden.
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