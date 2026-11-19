Die Frist für einen Antrag heuer endete bereits am 30. September. Bis zum 10. November wurden in Salzburg insgesamt 1,784 Millionen Euro an Heizkostenzuschuss ausgezahlt. Von 9723 Anträgen haben 7136 eine Zusage für die Unterstützung in Höhe von 250 Euro bekommen. Ab 2027 wird diese Summe auf 275 Euro erhöht.