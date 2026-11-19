Die positive Einstellung hat sich Haris Tabakovic trotz seiner schweren Knieverletzung bewahrt. Der 32-Jährige verletzte sich vergangene Woche im Rahmen von Bosnien-Herzegowinas Nations-League-Spiel in Schweden am Meniskus und musste operiert werden. Nach dem Eingriff richtete sich der Toptorjäger der Bullen über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit.