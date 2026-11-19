Die positive Einstellung hat sich Haris Tabakovic trotz seiner schweren Knieverletzung bewahrt. Der 32-Jährige verletzte sich vergangene Woche im Rahmen von Bosnien-Herzegowinas Nations-League-Spiel in Schweden am Meniskus und musste operiert werden. Nach dem Eingriff richtete sich der Toptorjäger der Bullen über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit.
„Ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen für die zahlreichen Nachrichten, Genesungswünsche und lieben Worte. Die Operation ist gut verlaufen und ich bin auf dem Weg der Besserung“, schrieb Tabakovic, der sein dick bandagiertes rechtes Knie zeigte und mit einem Teamtrikot mit seinem behandelnden Arzt posierte.
Red Bull Salzburg national noch ungeschlagen
Für den Rest der Herbstsaison fällt der Goalgetter vom Dienst – er knipste für Salzburg 15 Mal in 21Pflichtspielen – aus. Im neuen Jahr will er wieder voll angreifen. Und zeigt sich diesbezüglich auch kämpferisch. „Ich komme stärker zurück“, verspricht er den Fans.
Vorerst ist der 1,96-Meter-Hüne zum Zuschauen verdammt. So verpasst er auch das Bundesliga-Gastspiel der Bullen am Sonntag (17, live auf Sky und Krone.at-Liveticker) bei seinem Ex-Klub Austria Wien. Beim Tabellen-Vorletzten wollen die Salzburger ihrer starke Serie fortsetzen und auf nationaler Ebene ungeschlagen bleiben.
Positive Nachrichten konnte Salzburg am Donnerstag bei der Personalie Lassina Traore vermelden. Der 19-Jährige aus Burkina Faso feierte Anfang des Monats beim 5:1-Erfolg über Austria Lustenau sein Debüt für die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl.
Nun verlängerte der Linksverteidiger seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2031. Der 19-Jährige wurde im Jänner 2015 vom Rahimo FC verpflichtet und kam bislang vorwiegend für den FC Liefering zum Einsatz.
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