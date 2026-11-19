Konstruktive Gespräche gebe es zwar, aber noch immer keine Einigung in Deutschkreutz. Derzeit kann trotzdem weiter geheizt werden.
Im Streit zwischen der Gemeinde Deutschkreutz, dem Verein zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde und der Biowärme scheint man auf dem Weg zu einer Lösung zu sein. Wie berichtet, wirft die Gemeinde dem Wärmelieferanten vor, überhöhte Preise verlangt zu haben, und stellte deswegen die Zahlungen ein.
Offene Rechnungen begleichen
Gleichzeitig wollte die Kommune aber, dass die Wärmeversorgung für die Schule trotzdem weiter aufrecht bleibt. Bei Gericht sah man das aber anders. Die Gemeinde musste daher die offenen Rechnungen unter Vorbehalt begleichen. In der Schule, dem Vinatrium und im Karl-Goldmark-Museum kann somit weiterhin geheizt werden.
Rund um den eigentlichen Streit – also die Frage, ob die Preise überhöht sind – kam es nun zu einem Treffen zwischen den drei Parteien. Einigung gab es dabei keine, das Gespräch sei aber konstruktiv verlaufen, teilen sie gemeinsam mit. Weitere Gespräche sollen folgen.
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