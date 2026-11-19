Offene Rechnungen begleichen

Gleichzeitig wollte die Kommune aber, dass die Wärmeversorgung für die Schule trotzdem weiter aufrecht bleibt. Bei Gericht sah man das aber anders. Die Gemeinde musste daher die offenen Rechnungen unter Vorbehalt begleichen. In der Schule, dem Vinatrium und im Karl-Goldmark-Museum kann somit weiterhin geheizt werden.