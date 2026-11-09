Gemeinde zahlt nicht: Hitziger Streit um Heizung

Einstweilige Verfügung: Ja oder Nein?

Über diese „beruhigende“ Nachricht an Eltern und Vereine kann die Führung der Biowärme Deutschkreutz GmbH nur den Kopf schütteln. „Sich auf eine einstweilige Verfügung zu verlassen, die noch gar nicht erlassen ist, ist waghalsig“, entgegnet der Anwalt des Unternehmens, Dominik Konlechner. Aufgrund seiner fachkundigen Auffassung der Rechtslage ist er überzeugt, dass die beantragte einstweilige Verfügung auch gar nicht erlassen werden kann. Sie werde aus vielerlei Gründen scheitern, sagt er.